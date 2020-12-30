رئيس وزراء العراق يمدد خدمة سفراء ويحيل اخرين للتقاعد

2020/12/30 | 09:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على تمديد خدمات 3 سفراء واحالة 6 اخرين الى التقاعد من السلك الدبلوماسي....

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