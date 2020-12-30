ادراج معبد لالش على اللائحة المؤقتة لليونسكو

2020/12/30 | 09:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الأربعاء، عن ادراج معبد لالش على اللائحة المؤقتة لمنظمة اليونسكو، بينما ابرمت اتفاقية مشروع (فسيفساء الموصل) مع منظمة ( ALIPH) الدولية لـتأهيل مواقع دمرها الارهاب في نينوى.وقال مدير اعلام الهيئة العامة للاثار والتراث في الوزارة حاكم الشمري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “ادراج الهيئة للموقع على اللائحة المؤقتة، يأتي ضمن جهودها الحثيثة ومباحثاتها المكثفة مع منظمة اليونسكو، لضم معبد لالش الواقع شمال غرب مدينة الموصل والتابع للايزيديين، على لائحة التراث العالمي، لما يمثله المعبد من إرث تاريخي عريق.وأضاف الشمري، أن “المواقع المدرجة على اللائحة التمهيدية المؤقتة اصبح عددها 12 موقعاً آثارياً وتراثياً لمواقع في بغداد والمحافظات، معربا عن امله بإدراجها على لائحة التراث العالمي بحسب الشروط الخاصة بذلك”.



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