2020/12/30 | 09:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آبل تعمل على "آيفون" جديد لم يسبق أن قدمته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/30 | 09:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آبل تعمل على "آيفون" جديد لم يسبق أن قدمته) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آبل تعمل على "آيفون" جديد لم يسبق أن قدمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).