الاعرجي يكشف عن الدور الأميركي بتعيين محافظ البنك المركزي ومدير الـ”TBI”

2020/12/30 | 09:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، عن تدخل الأميركان في تعيين سالم الجلبي لادارة المصرف العراقي للتجارة، مبينا ان المحافظ الحالي مصطفى غافل هو مرشح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الاعرجي في حوار تابعته /المعلومة/، ان “الجانب الاميركي تدخل وطالب من الكاظمي بتكليف سالم الجلبي بادارة المصرف العراقي للتجارة بعد ان كان مرشحا لمنصب محافظ البنك المركزي”.

واضاف ان “الاميركيين تدخلوا من اجل السيطرة على مصرف التجارة لتعامله المباشر مع الشركات والمقاولات ولادارته ملفات اقتصادية حساسة”.

واشار الى ان “المحافظ الحالي مصطفى غافل هو مرشح مصطفى الكاظمي المباشر كونه احد المدراء في البنك المركزي ويمتلك الخبرة الكافية لادارة الملف المالي”.



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