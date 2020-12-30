الصين تعلن عن فاعلية لقاحها ضد فيروس كورونا

2020/12/30 | 09:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أن أحد لقاحاتها المعمول على تطويره في المختبرات فاعل بنسبة 79 بالمئة.ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا” الصينية بيان الشركة الصينية التي أشارت أن فاعلية اللقاح الصيني تعد أقل من اللقاحات الغربية ومنها فايزر وموديرنا، بالإضافة إلى فاعلية اللقاح الروسي “سبوتنيك V” التي وصلت إلى نسبة 95 بالمئة.وأضاف بيان […]

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