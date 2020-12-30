نائب: إمتناع الاقليم عن تسليم وارداته للمركز سيحرمهم من الموازنة بشكل تام

2020/12/30 | 09:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب منصور البعيجي، الاربعاء، ان امتناع حكومة اقليم كردستان عن تسليم كافة مواردها الى الحكومة الاتحادية سيحرمها من تسلم اي مبلغ من الحكومة الاتحادية خلال العام المقبل، مشدداً على انها تتحمل المسؤولية الكاملة امام شعبنا في الاقليم .

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