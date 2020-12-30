بعد رفضه تدريب الزوراء.. شنيشل يحسم أمره مع هذا الفريق

2020/12/30 | 09:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصلت إدارة نادي النفط لاتفاق نهائي مع المدرب راضي شنيشل لقيادة الفريق خلفا للمدرب يحيى علوان ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.

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