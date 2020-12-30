2020/12/30 | 09:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السفارة الأميركية في بغداد

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

0 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت السفارة الأميركية في بغداد، الاربعاء، عن منح العراق 30 سيارة عسكرية مدرعة، لتأمين المنطقة الخضراء.

وذكرت السفارة في بيان، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 30 كانون الأول 2020، ان "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق وبغداد، وتحقيقا لهذا الهدف، قدمت الولايات المتحدة الاثنين، للجيش العراقي ثلاثين سيارة مدرعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية".

وأضاف البيان ان "هذه السيارات قدمت لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته".

وأشار إلى ان "هذه المساهمة تأتي باعتبارها جزء من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأميركي-العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد"، مبينا ان "السفارة الأميركية ستواصل العمل لضمان مستقبل مستقر وآمن للشعب العراقي".

وكانت المنطقة الخضراء وسط بغداد قد تعرضت مؤخرا لهجوم بـ 8 صواريخ كانت موجهة لاستهداف السفارة الأميركية، حيث أفادت خلية الإعلام الأمني، بان "عددا من الصواريخ اطلقت باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث بلغ عدد هذه الصواريخ 8".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تمنح العراق 30 سيارة عسكرية مدرعة لتأمين المنطقة الخضراء وسفارتها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تمنح العراق 30 سيارة عسكرية مدرعة لتأمين المنطقة الخضراء وسفارتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).