مكتب القائد العام يحدد الموقف الامني في بغداد

2020/12/30 | 09:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، استقرار الوضع الأمني في بغداد مؤكدا وجود "تهويل كبير" ﻹرباك الرأي العام.

وذكر رسول في لقاء متلفز تابعه (ان ار تي)، إن "هيئة الحشد الشعبي مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وتأخذ الاوامر منه".

واضاف "عندما تحدث بعض المشاكل هنا او هناك هذا لا يعني وجود انهيار تام للوضع الامني والكثير من الفيديوهات التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي اغلبها قديمة ومفبركة والغاية منها ارباك الوضع الامني".

واوضح، أن "الكاظمي وجه رسالة الى الجميع خلال تجوله في شوارع بغداد ولقائه بالمواطنين، ولدينا قوات الفرقة الخاصة في المنطقة الخضراء وهي قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية بالاضافة الى الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وجميع الاجهزة الامنية".

واشار الى ان "هناك تهويلا كبيرا ومحاولة لارباك الرأي العام والآن الوضع الامني تحت السيطرة ومستقر في العاصمة بغداد".



وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسبن الخفاجي قد اكد قبل ايام على صدور اوامر بوضع العاصمة بغداد على اهبة الاستعداد.

ا.ح

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