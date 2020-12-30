من درة إلى يسرا اللوزي.. نجمات انتصرن على التنمر الإلكتروني

2020/12/30 | 09:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تزايد الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت متنفسا للكثيرين للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم، يتعرض الكثير من نجوم الفن في مصر لحملات تنمر إلكترونية طالت حياتهم الشخصية والمهنية.

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