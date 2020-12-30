30 سيارة مدرعة من السفارة الأميركية في بغداد لحماية المنطقة الخضراء.. و’الخطة أكبر’!

2020/12/30 | 10:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت السفارة الامريكية في بغداد، الخميس، عن تقديم 30 عجلة مدرعة للجيش العراقي، من أجل المساعدة في تأمين المنطقة الخضراء.

وذكرت السفارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الاول 2020)، ان "الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد، وتحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت الولايات المتحدة يوم الاثنين للجيش العراقي ثلاثين سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية".

واضاف البيان ان "المركبات المذكورة قدكت لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته".

واوضحت السفارة ان "هذه المساهمة تأتي باعتبارها جُزء من خطةٍ أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي-العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد"، مؤكدة "مواصلة العمل معاً لضمانِ مُستقبلٍ مُستقرٍ وآمنٍ للشعب العراقي".

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