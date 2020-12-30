شرطة واسط: إصدار أكثر من 460 أمر قبض بحق مروجي ومتعاطي المخدرات خلال ثلاثة أشهر

2020/12/30 | 10:00 - المصدر: سفن سكاي

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أعلنت قيادة شرطة واسط عن إصدار أكثر من 460 أمر قبض بحق مروجي ومتعاطي المخدرات في واسط خلال الربع الأخير من 2020.

وقال قائد شرطة واسط اللواء أحمد الزركاني في تصريح صحافي، أن “هناك أكثر من 302 حكم أُصدر بحق هؤلاء المتهمين”، لافتاً إلى “ضبط كميات من المواد المخدرة وصلت إلى 23 ألف حبة مخدرة و2 كغم من مادة الأفيون ونصف كيلو من مادة الهيروين”.

يذكر أن الحكومة المحلية في واسط طالبت في وقت سابق بإستحداث جهاز مكافحة المخدرات يعمل بنفس قوة وإمكانات جهاز مكافحة الإرهاب لافتة إلى عدم امتلاك القوات الأمنية الحالية المسؤولة عن معالجة ملف المخدرات إلى التقنيات اللازمة للكشف عن نقلها وتهريبها.

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