تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في أميركا

المعلومة/بغداد..أعلن حاكم ولاية كولورادو الأميركية، جاريد بوليس، تسجيل حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا.وتعد تلك الحالة أول إصابة معروفة بالسلالة شديدة العدوى في الولايات المتحدة.وقال بوليس على “تويتر”، “اكتشفنا اليوم في كولورادو أول إصابة بسلالة بي.1.1.7 من كوفيد-19، وهي السلالة نفسها المكتشفة في بريطانيا”.وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 334 ألفا و29 في المجمل، وذلك بزيادة 1783 حالة عن الإحصاء السابق.وأضافت، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 19 مليونا و232 ألفا و843 حالة، بزيادة 176974 حالة جديدة، وفقا لرويترز.ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.على جانب آخر، تلقت نائبة الرئيس الأميركي المنتخبة كاملا هاريس تطعيما للوقاية من فيروس كورونا خلال بث تلفزيوني مباشر الثلاثاء، وذلك في إطار سعي إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة إلى تعزيز الثقة في التطعيم رغم أنها تحذر من أن إتاحته للجميع ستستغرق شهورا.وبذلك تصبح السناتور هاريس، وهي أميركية من أصول آسيوية وذات بشرة داكنة، ثاني مسؤول رفيع المستوى ينحدر من الأقليات العرقية في البلاد يتلقى التطعيم بعدما تلقاه كبير الجراحين الأميركيين جيروم آدمز في 18 ديسمبر/ كانون الأول.



