2020/12/30 | 10:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، عن حجم ماسيفقده الموظف من راتبه بفعل الاستقطاعات والضرائب الجديدة وتخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار.

وبين العبيدي انه “باعتبار ان معدل الرواتب في العراق يبلغ 948 الف دينار حسب جدول الرواتب واعداد الموظفين فسيتم اعتماد راتب بقيمة مليون دينار كمقياس لمدى التاثر الحاصل براتب الموظف “.

واضاف ان “المليون دينار سابقا كانت تساوي حسب سعر السوق 813 دولار على اعتماد سعر صرف 1230 دينار، وبعد التغييرات يتم استقطاع مبلغ وقدره 50 الف كضريبة اضافية “.

وبين انه “يساوي الراتب حسب سعر السوق بالدولار 646 دولار على اعتماد سعر صرف 1470 دينار ، اي ان قيمة الراتب انخفضت بمقدار 167 دولار وهو مانسبته 20.1٪ من الراتب السابق “.

وتابع: “وعليه فأن خمس الراتب قد تم استقطاعها من راتب الموظف ، وبعبارة اخرى فأنه يمكن التوضيح بأن عشر رواتب سيتم توزيعها خلال السنة بدلا من 12 راتب”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية حسابية تكشف “معلومة خطيرة” عن حجم ماسيفقده الموظف من راتبه) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية حسابية تكشف “معلومة خطيرة” عن حجم ماسيفقده الموظف من راتبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).