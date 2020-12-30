أسعار الدولار في الأسواق العراقية والصيرفات لهذا اليوم

2020/12/30 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، استقراراً في الأسواق المحلية والصيرفات في بغداد والمحافظات.

وبلغ سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 144,000

سعر شراء الدولار ⬅️ 142,000

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2580 تومان

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 122,85 دولار

100 باوند ⬅️ 135,34 دولار

100 دولار ⬅️ 737,96 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصة الذهب عالمياً ⬅️ 1882,05$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنت ⬅️ 51,44 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكي ⬅️ 48,24 دولار

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