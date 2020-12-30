بريطانيا تسمح باستخدام لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا في الحالات الطارئة

2020/12/30 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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سمحت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، باستخدام لقاح استرازينيكا (أوكسفورد)، المضاد لفايروس كورونا المستجد، في الحالات الطارئة.

يتبع.



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