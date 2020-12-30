تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات في أربيل

2020/12/30 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية صباح اليوم، في منطقة التون كوبري بمحافظة أربيل.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهزّة سُجلت في تمام الساعة 7:13:36 صباح اليوم، وقد بلغت قوتها (3) درجات، وتبعد (44) كم جنوب مركز محافظة أربيل".

وأضاف البيان، أن الهزة، "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات أخرى"، فيما دعت الهيأة "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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