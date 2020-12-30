الطقس في العراق اليوم حتى نهاية الإسبوع

2020/12/30 | 10:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير آخر توقعات الطقس في العراق، إلى حالة جوية ضعيفة تبدأ من مساء الأربعاء، مع فرص للأمطار في بعض المناطق....

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