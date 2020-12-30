2020/12/30 | 10:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحماية المنطقة الدولية.. أمريكا تمنح العراق 30 سيارة مدرعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/30 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحماية المنطقة الدولية.. أمريكا تمنح العراق 30 سيارة مدرعة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحماية المنطقة الدولية.. أمريكا تمنح العراق 30 سيارة مدرعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).