لهذا السبب.. أميركا تمنح مدرعات عسكرية للجيش العراقي

2020/12/30 | 10:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت السفارة الاميركية في بغداد، الأربعاء، أن الولايات المتحدة قدّمت 30 سيارة “مدرعة” للجيش العراقي، لتأمين المنطقة الخضراء في بغداد.

وذكرت السفارة في بيان أن “الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد، وتحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت الولايات المتحدة يوم الاثنين للجيش العراقي ثلاثين سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية”.

وأضافت، أن “المركبات المذكورة قُدمت لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته”.

وأشارت الى، أن “هذه المساهمة تأتي باعتبارها جُزءاً من خطةٍ أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي-العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد، سنواصل العمل معاً لضمانِ مُستقبلٍ مُستقرٍ وآمنٍ للشعب العراقي”.

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