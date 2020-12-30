اسعار صرف الدولار امام الدينار تسجل ارقامًا جديدة في الاسواق العراقية

2020/12/30 | 10:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية:

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

143,700

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النجف / بورصة

143,700

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اربيل / بورصة

143,500

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البصرة / بورصة

143,400

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السليمانية / بورصة

143,600

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الموصل / جملة

143,400

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الناصرية / جملة

143,600

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