لبنان يتوجه لإغلاق عام لمدة أسبوعين بسبب كورونا

2020/12/30 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحكومة

قد تتجه للإعلان إلى إغلاق عام في منتصف

يناير المقبل، حال استمرار زيادة عدد

الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقال موقع “النشرة” نقلا عن مصادره إن

قرار الإغلاق

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