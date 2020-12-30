مقتل ارهابي كان ينوي تفجير نفسه في ديالى

2020/12/30 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر ، اليوم الاربعاء، بمقتل

ارهابي انتحاري بين منطقه الكاطون

والهاشميات قرب البزل والاستيلاء على

حزام ناسف في مناطق ديالى.

وقال المصدر، انه "بعمليه نوعية نفذتها

مديرية استخبارات ديالى بقيادة ال

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