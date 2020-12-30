تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات في اربيل

2020/12/30 | 10:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (3) درجة في محافظة اربيل ، منطقة التون كوبري.وذكر بيان للوزارة، أن ” وزارة النقل، فرع المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم الموافق 30/ كانون الاول / 2020 في منطقة التون كوبري من محافظة اربيل ”.[…]

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