عاجل: النقل تسجل هزة أرضية بقوة 3 درجات في اربيل

2020/12/30 | 10:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (3) درجة في محافظة اربيل ، منطقة التون كوبري.وذكر بيان للوزارة، أن ” وزارة النقل، فرع المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم الموافق 30/ كانون الاول / 2020 في منطقة التون كوبري من محافظة اربيل ”.وبين تقريرالوزارة أن “الهزة سجلت في تمام الساعة 7:13:36 صباح اليوم وقد بلغت قوتها ( 3) درجة وتبعد (44) كم جنوب مركز محافظة اربيل ”.

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