الدولار يتراجع في ظل ارتفاع الأصول عالية المخاطر بفضل الآمال في تحفيز جديد

2020/12/30 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام مقابل العديد من العملات الأربعاء 30 ديسمبر إذ تجاوز المتعاملون تأجيلا جديدا في إقرار تحفيز نقدي في الولايات المتحدة وواصلوا المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية.

وسجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي.



وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.

وانخفض الدولار فيما صعدت الأصول العالية المخاطر منذ توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون المساعدة والإنفاق يوم الأحد نظرا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي يقلل الطلب على حيازة الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا.

ونزل الدولار إلى 1.2295 مقابل اليورو اليوم الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2018.

ولامس 0.8815 مقابل الفرنك السويسري وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2015.



وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3552 دولار.



وتراجع الدولار إلى 103.26 ين.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 89.711 وهو أدنى مستوى خلال أكثر من عامين.

ويترقب الكثير من المستثمرين تولي إدارة أميركية جديدة السلطة بعدما يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير كانون الثاني.

وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل الدولار الأميركي.



وتُعتبر العملتان مؤشرين على الإقبال على المخاطرة لارتباطهما بالسلع الأولية العالمية.



وارتفع اليوان في المعاملات المحلية إلى 6.5251 مقابل الدولار.

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