ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار رغم إرجاء اقتراع على حزمة تحفيز أميركية

2020/12/30 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 30 ديسمبر إذ تراجع الدولار، فيما تجاهل المستثمرون قرار زعيم الأغلبية الجمهورية بإرجاء اقتراع في مجلس الشيوخ الأميركي على مدفوعات أكبر للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1881.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش.



وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1886.20 دولار.

وحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين، إذ نحى المتعاملون جانبا قرار ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ بإرجاء اقتراع على زيادة مساعدات للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 إلى ألفي دولار.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة الناجمين على الأرجح عن إجراءات التحفيز الكبيرة التي يجري الكشف عنها للحد من تأثير الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 26.31 دولار للأونصة، وربح البلاتين 0.6% إلى 1055.62 دولار وزاد البلاديوم 0.8% إلى 2346.18 دولار.

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