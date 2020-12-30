ليفربول يسعى لاستعادة الفوز والابتعاد في صدارة البريميرليج

2020/12/30 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةيحل ليفربول ضيفاً على نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتربع ليفربول على صدارة جدول الدوري برصيد 32 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليستر سيتي برصيد 29 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل في المركز 14 برصيد 18 نقطة.

ولا يملك “الريدز” بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، أي بدائل سوى تحقيق الفوز في مواجهة الليلة، من أجل الحفاظ على الصدارة، مع وصول الفارق إلى 3 نقاط فقط مع ليستر.

ويسعى صلاح لهز شباك نيوكاسل الليلة، من أجل تعزيز صدارته لقائمة هدافي الموسم الحالي من الدورى برصيد 13 هدفاً، رغم غيابه عن التهديف فى الجولة 15 أمام وست بروميتش ألبيون، ويأتي خلف الفرعون الثلاثي سون هيونغ مين، وجيمي فاردي، ودومينيك كالفيرت لوين، برصيد 11 هدفاً لكل منهم.

ويفتقد ليفربول العديد من اللاعبين في مواجهة نيوكاسل للإصابة، وأبرزهم جويل ماتيب، نابي كيتا، جوتا، تياغو ألكانتارا، تسيميكاس، جو غوميز، وفيرجيل فان دايك.

وتعادل ليفربول إيجابياً 1-1 أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب “أنفيلد”.

في المقابل سقط نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية 0-2، على ملعب “الاتحاد”.



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