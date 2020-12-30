هزة ارضية تضرب محافظة اربيل

2020/12/30 | 10:27 - المصدر: NRT عربية

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سجلت وزارة النقل، الاربعاء، حدوث هزة أرضية بلغت 3 درجات على مقياس ريختر في محافظة اربيل .

وقال المكتب الاعلامي للوزارة الوزارة في بيان، اليوم (30 كانون الاول 2020)، ان "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم في منطقة "التون كوبري" بمحافظةاربيل عند الساعة (7:13:36) بالتوقيت المحلي".

وأضاف البيان أن "الهزة بلغت قوتها (3) درجات على مقياس رختر في منطقة "التون كوبري" التي تبعد (44) كم جنوب مركز محافظة أربيل.

واوضح، أن "الهزة، لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين".

كما ودعت الهيئة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

ا.ح

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