الاستخبارات تقتل انتحاري في ديالى

2020/12/30 | 10:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، احباط هجوم انتحاري كان يروم استهداف احتفالات ليلة رأس السنة في ديالى.وذكرت الوكالة في بيان، أن “مفارزها تمكنت من قتل ارهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً في منطقة البزل المحاذية لطريق المرادية ضمن محافظة ديالى”.وبينت أن “الارهابي كان الذي كان يروم تفجير نفسه في قضاء بعقوبة من المحافظة […]

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