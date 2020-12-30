لحماية المنطقة الخضراء.. 30 مدرعة أميركية للجيش العراقي

2020/12/30 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفارة الأميركية لدى بغداد، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن البلاد الممزق سياسيا أمنيا منذ سنوات.

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