طهران : سنشتري لقاح كورونا من الأموال الإيرانية الموجودة في العراق

2020/12/30 | 10:31 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، أن بلاده ستقدم على شراء لقاح كورونا من الأموال الإيرانية الموجودة في العراق.

وقال أردكانيان، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية وتابعته قناة (7SKY) الفضائية إن “تكلفة شراء لقاح كورونا من أوروبا ستدفع من الموارد المالية الإيرانية الموجودة في العراق”.

وأضاف، أن “إيران لديها موارد مالية كثيرة في الخارج، بما في ذلك العراق”، لافتاً إلى أن “وزارة الصحة تدرس شراء الجرعات المطلوبة من لقاح كورونا من شركة أوروبية من خلال الأموال الموجودة في العراق”.

وتابع وزير الطاقة الإيراني: “نأمل في استخدام مواردنا المالية الحالية في العراق بشكل أسرع لشراء السلع الأساسية وغيرها من المواد التي نحتاجها في المستقبل القريب”.

وأشار إلى أنه “تم التوصل إلى اتفاق جديد، وسيتم الاستعداد للتوقيع من أجل الإسراع بسحب الموارد المالية المتاحة لشراء السلع والخدمات”.

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