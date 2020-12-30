اللجنه المالية النيابية تنتقد موازنة 2021 بسبب تضمنها نفقات لا حاجة لها

2020/12/30 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، قانون موازنة 2021 الذي وصل لمجلس النواب امس، فيما اشارت الى انها تضمنت نفقات لا حاجة لها.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية: إن “الموازنة تحتوي على 122 تريليون دينار نفقات تشغيلية، … Readmore

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