مقتل انتحاري خطط لتفجير نفسه في أعياد رأس السنة

2020/12/30 | 11:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن مقتل ارهابي انتحاري في محافظة ديالى.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: بناءاً على عترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم في وقت سابق، وبعملية استباقية استخباراتية نوعية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات ومكافحة الارهاب من قتل ارهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً في منطقة البزل المحاذية لطريق المرادية ضمن محافظة ديالى.

واضاف البيان: ان الارهابي الانتحاري كان يروم تفجير نفسه في قضاء بعقوبة مركز المحافظة اثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

واوضح البيان: تم تفكيك الحزام الناسف والاستيلاء على بندقية كلاشنكوف مع عتادها ورمانات يدوية كانت بحوزة الارهابي المقتول، فضلاً عن القاء القبض على ارهابي آخر ضمن مايسمى بالمجاهدين الانغماسين والمطلوب وفق احكام المادة (4 ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي سبق وان تم قتل مسؤول تلك المجاميع الانتحارية والقبض على 8 منهم.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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