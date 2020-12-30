وفاة المصمم الفرنسي بيير كاردان

2020/12/30 | 11:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أكاديمية الفنون الجميلة الفرنسية، الثلاثاء، عن وفاة مصمم الأزياء الفرنسي، بيير كاردان، عن عمر 98 عاماً، وفقاً لبيان نشرته الأكاديمية عبر حسابها على "تويتر".

وقالت الأكاديمية "يشعر السكرتير الدائم، لوران بيتيتغيرارد، وأعضاء أكاديمية الفنون الجميلة بحزن عميق لإعلان وفاة زميلهم بيير كاردان.



وكان قد تم انتخابه في 12 فبراير/شباط 1992 لرئاسة بيير دوكس".

ووُلد كاردان في إيطاليا في عام 1922، وعمل لدى كريستيان ديور، كما أنه حصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي عام 1983.

PUKmedia / وكالات

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