لأول مرة في العراق.. فريق طبي بالجملة العصبية يجري عملية لمرض نادر عالميا

2020/12/30 | 11:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تمكن فريق طبي في مستشفى جراحة الجملة العصبية من اجراء عملية لأول مرة في العراق للبالغين بزرع شريان مغذي للدماغ مأخوذ من فروة الراس لمرض المويامويا النادر على مستوى العالم لمريضة تعاني من قصور شرايين الدماغ وتكللت بالنجاح.وذكر مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “مستشفى جراحة الجملة العصبية استقبلت مريضة تبلغ من العمر 20 عاما تعاني من اعراض عديدة من بينها الصداع المستمر والنوبات المرضية واضطراب الرؤيا وخدر وحركات لا ارداية”.واضاف الحيالي، انه “بعد اجراء الفحوصات السريرية والاشعاعية تبين انها تعاني من قصور شرايين الدماغ الملقب عالميا مرض المويامويا النادر على مستوى العالم”، مبينا انه “تم اجراء عملية من قبل فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور سامر العامري وتكللت بالنجاح”.وافاد ان “رئيس الفريق الطبي في المستشفى تلقى التهاني والمباركة من قبل الجراح الاميركي الاول على مستوى العالم في هذا التخصص روبرت سبتزلر بعد اطلاعه على تصوير العملية صاحب التصنيف العالمي لمرض المويامويا”.من جانبه قال رئيس الفريق الطبي الدكتور سامر العامري اخصائي جراحة شرايين الدماغ ان “المريضة ادخلت الى صالة العمليات وتم سحب لها شريان من فروة الراس وزرعه لها ليغذي الدماغ عبر المجهر الجراحي الحديث واستغرقت نحو سبع ساعات وتكللت بالنجاح”.واضاف ان “المرض نادر عالميا وقلة من يصابون به”، مشيرا الى ان “العملية تعد لأول مرة في العراق تجرى للبالغين لمريضة تعاني من قصور شرايين الدماغ”.واوضح العامري ان “العملية تمت عبر تقنية مراقبه الفعاليات العصبية للدماغ المتقدمة وبالاستعانة بالدوبلر الملون بعد تدريب مطول جرى على هذا النوع من العمليات في اليابان”.وتابع ان “العملية جرت بمشاركة فريق طبي مكون من اخصائيو جراحة الجملة العصبية د.



حيدر صالح ، د.



محمد أمين و د.اوفى أكثم والمقيمين د.



فاروق و د.علاء واخصائي التخدير د.



عامر ابراهيم ود.



ليث صبيح ومراقبة الفعاليات العصبية د.



أروى خالد وجراحه القلب والشرايين د.



جلال جعفر والكادر التمريضي اخلاص، رسل، غدير و نداء و بحضور عدد من الاخصائيين و المقيمين الاقدمين و الدوريين و طلبه كليات الطب”.



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