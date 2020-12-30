النزاهة النيابية تتحدث عن “فساد مبطن” في موازنة 2021

2020/12/30 | 11:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الاربعاء، ان موازنة 2021 تحمل في طياتها “فساد مبطن”، مشيرة الى ان الحكومة ذهبت نحو عقود احتكارية وقروض الغاية منها استنزاف أموال الدولة العراقية.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بدلا من تقليص الفساد فان الحكومة ذهبت نحو عقود احتكارية وقروض الغاية منها استنزاف الأموال العراقية بمشاريع وأرقام ليس دقيقة”.وأضافت أن “مجلس النواب ضد استهداف رواتب موظفي الدولة العراقية بستثناء الدرجات العليا”، مؤكدة أن “الموازنة تحمل في طياتها مواد ملغومة وفساد مبطن”.وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب وصفت، امس الثلاثاء، حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الإصلاح في موازنة ٢٠٢١ بأنه متناقض.



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