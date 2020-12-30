2020/12/30 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..تجددت التظاهرات، الأربعاء، امام البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد وذلك لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة والبنك.وقال مراسل /المعلومة/، إن العشرات من المواطنين والتجار وأصحاب الصيرفات نظموا، صباح اليوم، تظاهرة حاشدة أمام مبنى البنك المركزي العراقي وذلك لليوم الثالث على التوالي.وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا بتغيير سعر الصرف والعدول عن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي انعكست سلبا على الطبقات الكادحة والعوائل المتعففة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثالث على التوالي.. تظاهرات أمام البنك المركزي احتجاجا على القرارات الأخيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثالث على التوالي.. تظاهرات أمام البنك المركزي احتجاجا على القرارات الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).