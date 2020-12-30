الصحة تعلن حصيلة وفيات وإصابات ’’كورونا’’ بين كوادرها خلال 2020

2020/12/30 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

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الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة: ١٨٠ شهيد وأكثر من ٢٨ ألف حالة إصابة خلال عام من مواجهة كورونا

الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة: معركة كورونا كانت الاشرس طبيا على مستوى العصر الحديث وعلى العالم ان يقدر هذه التضحيات

الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة: ما تحقق محليا على صعيد محاربة الوباء كان إنجازا طبيا بكل المقاييس

يتبع.



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