الدولار يواصل الارتفاع في الاسواق العراقية

2020/12/30 | 11:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، لليوم الثاني على التوالي اليوم الاربعاء (30 كانون الاول 2020)وسجلت بورصة الكفاح 143.700 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف ليوم امس الثلاثاء في بورصة الكفاح 141.100 دينار لكل 100 دولار.اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا حيث كان سعر البيع: 144.750 دينار لكل 100 دولار.



سعر الشراء 142.750 دينار لكل 100 دولار.

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