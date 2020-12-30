2020/12/30 | 11:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 82 مليوناً حتى صباح اليوم الأربعاء.

وحسب أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 81.997 مليون، في حين تجاوز عدد المتعافين 46.3 مليون، وعدد الوفيات 1.789 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بالإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا، كما تتصدر قائمة الدول بعدد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، وإيطاليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا حول العالم..1.78 مليون وفاة و82 مليون إصابة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا حول العالم..1.78 مليون وفاة و82 مليون إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).