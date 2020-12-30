2020/12/30 | 11:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام اليوم، إذ تجاوز المتعاملون تأجيلا جديدا في إقرار تحفيز نقدي في الولايات المتحدة، وواصلوا المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية.وسجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي.وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري، فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.وانخفض الدولار، فيما صعدت الأصول العالية المخاطر منذ توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون المساعدة والإنفاق يوم الأحد الماضي، نظرا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي يقلل الطلب على حيازة الدولار، الذي يعتبر ملاذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يتراجع مع ارتفاع الأصول عالية المخاطر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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