ميري كريسماس … يا مصر - فاطمة ناعوت

2020/12/30 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialيتجددُ اللقاءُ مع أدعياء الفتن في مثل هذه الأيام من كل عام مع أعياد الكريسماس يتفنّنون في ضخ النكد في القلوب قبل استقبال العام الجديد.



ومصرُ، من بين جميع أراضي الله، حريٌّ بها أن تقول لكلّ شعوب العالم: “ميري كريسماس”.



فهي الأرضُ الطيبة التي استقبلت الطفلَ الجليل، وأمَّه البتول، والقديس يوسف النجار، حين فرّوا من هيرودس قاتل الأطفال بفلسطين، إذْ أراد قتل السيد المسيح ......





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