رفيقتي الأمريكية التي أحببتها من صورة - عبدالرزاق دحنون

2020/12/30 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون في نهاية سبعينات القرن العشرين وفي أحد أعداد مجلة "المجلة" التي كانت تصدر بعدة لغات من جمهورية ألمانيا الديمقراطية حمل العدد في داخله "بوستر" منفصل، مغفل الاسم، هدية لقراء المجلة في نسختها العربية، هو عبارة عن صورة لامرأة سوداء جميلة بشعر مجعد كثيف يُميزها عن الخلق.



بعد أن علَّقت الصورة على جدار غرفتي في مدينة إدلب في الشمال الغربي من سورية، إلى جانب العديد من الصور الأخرى، تشي جيفارا، فيدل كاسترو ......





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