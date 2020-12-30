العراقيون “يحبسون أنفاسهم”: التوتر الأميركي – الإيراني يضرب الداخل

2020/12/30 | 11:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز تستمر تداعيات القصف الذي تعرضت له السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء في بغداد الاسبوع الماضي، وتفرض نفسها على المشهد السياسي والأمني في العراق، لا سيما بعد تمسك الحكومة بضرورة التهدئة وعدم السماح بشن أي هجوم جديد يستهدف المصالح الأميركية.وترجم ذلك بتنفيذ اعتقالات طاولت “قائد القوة الصاروخية” في حركة “عصائب أهل الحق”، …

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