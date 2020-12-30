وزارة الصحة تكشف خسائرها من الكوادر في معركتها ضد كورونا

2020/12/30 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة، عدد الاصابات والوفيات التي طالت الكوادر الصحية في البلاد بفعل فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ان “١٨٠ شهيدًا وأكثر من ٢٨ ألف حالة إصابة خلال عام من مواجهة كورونا”.

واضافت ان “معركة كورونا كانت الاشرس طبيا على مستوى العصر الحديث وعلى العالم ان يقدر هذه التضحيات”.

وبين ان “ما تحقق محليا على صعيد محاربة الوباء كان إنجازا طبيا بكل المقاييس”.

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