موقع خليجي: الحلبوسي ومجموعة من السياسيين غادروا الخضراء بعد تهديدات اميركية

2020/12/30 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف موقع لـ”عربي21″، الاربعاء، عن مغادرة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومجموعة من السياسيين المنطقة الخضراء خشية وقوع مواجهة مسلحة اثر التهديدات الأميركية الأخيرة.ونقل الموقع في تقرير اطلعت عليه “النور نيوز”، عن مصادر امنية قولها، ان “رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، وعددا من المسؤولين العراقيين، غادروا المنطقة الخضراء إلى خارج البلاد؛ خشية اندلاع مواجهة بين …

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