نائب عن دولة القانون يهدد إقليم كردستان بحرمانه من موازنة 2021 في هذه الحالة

2020/12/30 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد النائب عن دولة القانون منصور البعيجي، الاربعاء، بحرمان اقليم كردستان من موازنة العام المقبل اذا امتنعت حكومة الاقليم عن تسليم وارداتها للمركز، فيما اشار الى ان الوفد الكردي لم يتوصل مع الحكومة الاتحادية الى اتفاق نهائي.وقال البعيجي: ان … Readmore

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