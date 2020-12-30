نائب: الإقليم منح رواتب وامتيازات خيالية لجماعات كردية غير عراقية

2020/12/30 | 11:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف عضو مجلس النواب العراقي فالح الخزعلي، الأربعاء، عن قيام حكومة الاقليم بمنح رواتب شهرية “خيالية” لجماعات كردية معارضة غير عراقية .وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المعلومات المؤكد لدينا قيام حكومة الاقليم بمنح رواتب خيالية لجماعات كردية سورية واخرى ايرانية معارضة دون وجه حق”، مبينا أن “الاعداد المتوفرة لدينا تؤكد أكثر من 17 ألف كردي معارض غير عراقيين يتقاضون رواتب دون وجه حق على حساب ابناء الوسط والجنوب”.وأضاف أن “خطواتنا المقبلة ستكون تضمين فقرة تلزم الإقليم بمنح كل موظف اسم ورمز لكشف حجم السرقات والفساد داخل الإقليم”، منوها بأن “حكومة الاقليم منحت مقاتلين أكراد من سوريا حقوق وامتيازات داخل العراق”.وكان الخزعلي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن حكومة الاقليم ترفض التعاون مع الوزارات الاتخادية ، مشيرا الى ان موازنة ٢٠١٩ تضمنت أن يكون هناك اسما ورقما ورمزا لكل موظف في الدولة العراقية.



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