بالصور:مُمرضة فنية بكربلاء تُسْعِدُ (100) طفلاً من مرضى

2020/12/30 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُبادرة جديدة ، إختتمت بها مُبادراتها

التطَوعية الإنسانية للعام الحالي ،

تلك هي أطلقتها المُمرضة الفنية في

مُستشفى كربلاء التعليمي للأطفال ،

شيرين محمد عصمان ، وحملت عنوان " أنتم

أجمل "، أرادت من خلال

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